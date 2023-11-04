تقرير يفضح الانحياز الفاضح للفضاء الرقمي والتحريض ضد الفلسطينيين

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الفضاء الرقمي تلفيق وتحريض لإبادة الفلسطينيين وانحياز فاضح لحرب الإبادة. عنوان تقرير جديد لمركز صدى سوشيال رصد فيه ووثق آلاف الانتهاكات الرقمية للمحتوى الفلسطيني والتحريضية ضد الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم. و أعلن المركز ان أكثر من أحد عشر ألف انتهاك رقمي للمحتوى الفلسطيني تم على منصات التواصل الاجتماعي خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ورصد المركز أكثر من عشرين ألف محتوى تحريضي يشمل مصطلحات وعبارات وصورًا ومقاطع فيديو ورسائل جميعها تحرض على الفلسطينيين وتهددهم وخاصة في الضفة الغربية لافتا الى دعوة جهات رسمية إسرائيلية ومستوطنين إلى قتل الفلسطينيين وإبادتهم والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين والدعوة إلى عدم إدخال أي قطرة ماء أو دواء لقطاع غزة. و أوضح المركز أن هجمات المستوطنين على مناطق في الضفة الغربية تخللها عمليات قتل للفلسطينيين وأغلاق وتدمير محالهم فضلا عن طرد أكثر من خمسمئة فلسطيني من منازلهم .

وبالإضافة الى رصد تنظيم حملات للتشكيك في المجازر والجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة رصد المركز انتشار مقاطع فيديو تجعل من صور الضحايا الفلسطينيين مادة للتندر والسخرية وصناعة الكوميديا الساخرة على المواقع الاسرائيلية ورأى التقرير ان أكثر من مئة وستين معلومة كاذبة ومضللة نشرتها جهات رسمية لدى الاحتلال ومستوطنون وجهات إعلامية عبرية وغربية ساهم انتشارها في تشيكل غطاء لممارسة العدوان على القطاع ومحاولة لتبرير القتل والمجازر .

وبحسب صدى سوشال شهد الشهر الماضي تزايدًا في الانتهاكات المسجلة عبر واتساب من خلال حظر أكثر من مئة وسبعين رقمًا لمستخدمين فلسطينيين أكثر من تسعين منهم صحفيون في قطاع غزة.