مخترع إيراني يقنص الفضية العالمية في معرض سيول الدولي للاختراعات

ويساعد هذا الاختراع على تطوير وتحول العلامات التجارية والشركات الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع الافتراضي.

وقال المخترع الايراني، العضو الرسمي في الاتحاد العالمي للمخترعين " حمزة نجفي مهر" (31 عاما ) : منذ سنوات عندما اخترت مجال علوم الكمبيوتر، أصبحت مهتما جدا بالابتكار في مجال التكنولوجيا في البداية، وهذا الامر غير مساري العلمي تماما.

وأضاف نجفي مهر : منذ ذلك العام وحتى اليوم كانت لدي أفكار كثيرة في مجالات مختلفة؛ ففي عام 2022، سجلت أول اختراع عالمي لي وهو عبارة عن آلة للإدارة والتوقيع وقد لاقى تصميمه ترحيبا ومنح ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية من بولندا وتايلاند وسويسرا وكوريا الجنوبية.

وأكد هذا المخترع على انه بعد تسجيل التصميم الأول والنجاح النسبي في ساحة العرض، قام بتنظيم تخطيط مكتوب لإنتاج اختراعه بكميات كبيرة، وهو حاليا في مرحلة التفاوض مع المستثمرين المهتمين بهذا الاختراع.

وتابع نجفي مهر: منذ بداية الصيف وحسب الاحتياجات الملموسة المتكررة في مجال نشاطي الشخصي، بدأت بتصميم فكرة جديدة وتجهيزها. ونظراً للتقدم الكبير الذي تشهده المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ودوره الرئيسي في خلق الحلول الإبداعية، فقد أرسلت تصميمي الجديد للمشاركة في معرض سيول الدولي للاختراعات 2023 بكوريا الجنوبية من خلال المكتب التمثيلي لاتحاد المخترعين في البلاد.

يذكر بأن معرض سيول الدولي للاختراعات 2023 يقام كل عام بإشراف ودعم مباشر من جمعية كوريا الجنوبية للاختراعات وتطوير التكنولوجيا "KIPA" وبدعم من مكتب براءات الاختراع في كوريا الجنوبية "KIPO" ومنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية "WIPO" و الاتحاد الدولي للمخترعين"IFIA".

كما يقام بحضور المنظمات والمراكز العلمية والبحثية ذات الصلة بالمخترعين ووزارات العلوم والتعليم والبحث في أكثر من 30 دولة بما في ذلك فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وكرواتيا وماليزيا والمجر والبرتغال، وهولندا وإسبانيا والصين والبوسنة وتايلاند.

ويعد عقد هذه الساحة الدولية الهامة فرصة لتعريف المخترعين والمبتكرين في الجمهورية الإسلامية الايرانية بالجمعيات العلمية والجامعات والمنظمات ذات العلاقة بالاختراعات والمخترعين على المستوى الدولي والحصول على معلومات حول الاختراعات والتقنيات العالمية . وكذلك عرض الاختراعات المسجلة لمخترعي الدولة على المستوى الدولي، كما يعد ساحة لدخول الأسواق العالمية وإيجاد رعاة ماليين لإنتاج الإنجازات العلمية.

ومعرض سيول، باعتباره أحد أهم وأعرق معارض الاختراعات والابتكار في العالم، كان أول حدث دولي يكشف عن اختراع هذا المبدع الايراني.

وقد اقيم هذا المعرض في الفترة من 1 الى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في قاعة COEX بمدينة سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، وبدعم من منظمات عالمية مؤثرة مثل منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (WIPO)، والاتحاد الدولي للمخترعين ( IFIA)، وتحت رعاية مكتب براءات الاختراع في كوريا الجنوبية، ووزارتي العلوم والتعليم بالإضافة الى ممثلين عن 35 دولة.