جنود الاحتلال نقاتل اشباح.. رسالة إبنة تشي غيفارا لغزة

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في ظل هذا الواقع الكارثي لجيش الاحتلال يسأل الناشطون.. هل يدرك نتنياهو مصير جيشه في قطاع غزة؟

الفشل والانهيار والنكسات التي يعيشها جيش الاحتلال في غزة تنطبق على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. الوضع الكارثي لنتنياهو دفع بالادارة الاميركية الى بحث مصيره..وليس فقط ما بعد الحرب بل حتى قبل انتهائها..والعنوان الابرز هنا هو ان ايام نتنياهو..باتت معدودة

في مجال اخر، دمار..قتل.. مجازر..عائلات بأكملها تباد.. وما تسمعه من أهالي غزة هو.. الحمد لله.. عبارة الحمد لله وإيمان أهل غزة يلفت أنظار الملايين من الناس في الغرب. ناشطون غربيون على مواقع التواصل أعربوا عن اندهاشهم بالصبر والصمود الذي يظهره أهل غزة في ظل العدوان. هذا الصبر والصمود والإيمان دفع الكثير من الغربيين إلى البحث في أسبابه عبر قراءة القرآن الكريم. كثيرون لم يخفوا تأثرهم بما يعيشه أهل غزة وبالإيمان الراسخ لديهم بالنصر والقول دائما..الحمد لله.

المناضلون في العالم يؤمنون بشيء وحيد..الحق. لا يهم من أين أنت..المهم أنك تؤمن بحقك وتناضل من أجله. إبنة المناضل العالمي تشي غيفارا..أليدا وجهت رسالة إلى أهالي غزة والمقاومة الفلسطينية. من كوبا إلى غزة رسالة دعم وتضامن وإصرار على التمسك بالحقوق

كما انتشرت في الأيام الأخيرة أنشودة سويدية تمجد فلسطين ومقاومتها وتناهض الصهيونية. تحيا فلسطين أنشودة باللغة السويدية انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل وبين المتظاهرين الداعمين لأهالي غزة. لكن لهذه الأنشودة قصة تعود إلى صاحبها وهو فلسطيني.

بين أنشودة تحيا فلسطين ورسالة أليدا تشي غيفارا وانبهار الغرب بصبر وصمود وإيمان أهل غزة.. تعليقات كثيرة على مواقع التواصل.

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