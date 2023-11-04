شاهد.. طفل ناج من مجزرة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا يروي مأساة

العالم - فلسطين

ويأتي هذا الاستهداف المروّع بعد قصف الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي التي تؤوي عشرات النازحين شمال القطاع مباشرة بقذائف الدبابات، مما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وتعرّض مخيم جباليا لمجزرتين إسرائيليتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أسفرتا عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 400 فلسطيني.

يشار إلى أن مدرسة الفاخورة هي أكبر مدارس مخيم جباليا، وقد تعرضت لقصف أكثر من مرة في السنوات الماضية.

ففي 2009، قصفها الاحتلال ما أدى إلى استشهاد أكثر من 40، وفي 2014 عاد الاحتلال لقصفها واستشهد فيها أكثر من 10 نازحين، وها هو يعود اليوم القصف الإسرائيلي للمدرسة التي تضم آلاف النازحين.

واظهر مقطع فيديو طفلا كان متواجدا في مكان المجزرة ثوان قبل ان يرتكبها الكيان الاسرائيلي، حيث يروي خلال الفيديو ما شاهده بعد المجزرة..

شاهد الفيديو..