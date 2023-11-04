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الأضخم في باريس.. الآلاف يتظاهرون دعما لغزة +فيديو

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس مسيرة بالالاف من ساحة الجمهورية دعما لقطاع غزة.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان الالاف المشاركين في المسيرة هتفوا باسم فلسطين، وطالبوا بوقف الحرب والمجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة .

واشار الى وجود الفرنسيين بكثرة على عكس القرار الرسمي والسلطات الرسمية التي تدعم كيان الاحتلال الصهيوني.

واكد رضوخ الرئيس الفرنسي ورفع الاعلام الفلسطينية وان الكفوية واعلام ايران واعلام المقاومة وحزب الله كلها موجود في قلب العاصمة باريس ، وذلك خلافا لكل التضيقات والعقوبات سواء بالسجن او الغرامات المالية.

وشدد على تحول قضية فلسطين الى قضية راي عام دولي وهناك تحشيد كبير للتعاطف واصبح الجميع يعرف عن هذه القضية بعد ان كان اصابها الركود.

وكانت منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية قد دعت إلى مظاهرة حاشدة في فرنسا اليوم السبت دعما لفلسطين ووقف الحرب.

المزيد بالفيديو المرفق..

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