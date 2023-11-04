ابو عبيدة .. سننشر في الدقائق والساعات القادمة مشاهد مهمة

العالم- فلسطين

واضاف "أبو عبيدة" في كلمة صوتية عبر قناة الأقصى الفضائية، : وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع في المحور الجنوبي لمدينة غزة وأوقعنا إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال ومجاهدونا يواصلون الالتفاف خلف القوات الغازية.

واوضح : يواصل سلاح المدفعية دكّ الحشود العسكرية للجنود والآليات الإسرائيلية بقذائف الهاون على مدار الساعة، قائلا: ما سننشره في الدقائق والساعات القادمة من مواد توثق الالتحام مع آليات العدو جزء يسير من بأس مجاهدينا.

واشار أبو عبيدة الى ان الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الخيبة والهزيمة والعار، قائلا: نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم ،سيخلدها التاريخ.

واكد ان شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب.

واضاف الناطق باسم كتائب القسام: مجاهدونا يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون، لافتا الى اننا أدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات.

وتابع: يتعامل قناصة كتائب القسام مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها، قائلا: مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده.