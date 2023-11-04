شاهد.. مواجهات امام مقر اقامة نتنياهو مع متظاهرين يطالبوه بالاستقالة فورا

العالم - فلسطين

وكانت أسر الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، نظمت اليوم السبت وقفة احتجاجية تطالب السلطات الإسرائيلية بالعمل على تحريرهم.

وسبق وأن نقلت هيئة البث العبرية أمس الأول الخميس، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات.

وأشارت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن هدنة مؤقتة.

سبق وأن قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس وسنواصل القتال حتى نحقق ذلك، وجنودنا حاصروا غزة بالكامل".

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