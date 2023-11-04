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محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان حول التطورات في فلسطين

محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان حول التطورات في فلسطين
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع وزير خارجية سلطنة عمان التطورات الراهنة في فلسطين.

العالم - إیران

وفي سياق مشاوراته الاقليمية، ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، في هذه المكالمة الهاتفية التي جرت مساء السبت، سبل الوقف الفوري للمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، والرفع الفوري للحصار عن قطاع غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود والغذاء والدواء والمعدات الطبية وأكدا معارضتهما الشديدة لسياسة الاحتلال في التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

كما وصف وزيرا الخارجية خلال محادثاتهما الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي وأكدا على زيادة تحركات الدول الإسلامية وتعزيز التآزر لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد اهل غزة المظلومين.

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محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان حول التطورات في فلسطين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش 04-11-2023

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