رشقة صاورخية كبيرة على تل ابيب وسماع أصوات انفجارات في ريشون لتسيون

العالم - فلسطین

وأضافت المصادر أنه تم استهداف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها واللد والرملة وفي محيط مطار بن غوريون.

ونشر مدونون مقاطع فيديو وثقت مجموعة من الصواريخ في سماء تل أبيب.

ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 1250 طفلا لايزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الهجوم على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 شهيدا وأكثر من 23500 جريح غالبيتهم مدنيين ، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من ١٤٠٠ شخص بينهم مئات العسكريين.