مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم المغازي بغزة

العالم - فلسطین

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استهدفت الطائرات منزل عائلة سمعان في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا وإصابة آخرين، وتعد الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال.

وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي أيضًا سلسلة من الغارات على أحياء غرب وشمال قطاع غزة، واستخدمت قنابل الفسفور الأبيض التي تعد محرمة دوليًا في هذه الغارات، وأسفرت عن أضرار كبيرة في مخيم الشاطئ غرب غزة، بحسب وفا.

كما استهدفت مستشفى الأندونيسي شمال القطاع بما لا يقل عن 15 غارة جوية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم قصف البئر الرئيسي للمياه في منطقة تل الزعتر شمال القطاع، مما أدى إلى تسرب المياه وتدفقها إلى المنازل المجاورة.

وفي وقت سابق يوم السبت، تم تسجيل سبعة قتلى وعدد كبير من الجرحى نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم جباليا شمال القطاع، وفقا لوفا.

ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.

ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.

القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.