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امير عبداللهيان يؤكد عزم ايران الراسخ لتطوير العلاقات مع السعودية

امير عبداللهيان يؤكد عزم ايران الراسخ لتطوير العلاقات مع السعودية
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية الراسخ لتطوير العلاقات وتعميق التعاون في مختلف الابعاد مع السعودية.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال استقبال امير عبداللهيان للقنصل العام الإيراني في جدة حسن زرنكار ابرقوئي الذي قدم، عشية مغادرته الى مقر البعثة، تقريرا عن نطاق مهمته والخطط المقبلة في مجال تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية وتسهيل أمور الحج والعمرة لحجاج بيت الله الحرام الإيرانيين.

وفي اللقاء وصف أمير عبد اللهيان مكانة المملكة العربية السعودية في سياسة الجوار لجمهورية إيران الإسلامية بانها بارزة وأكد عزم الحكومة الراسخ لتطوير العلاقات وتعميق التعاون الثنائي في جميع الأبعاد.

يذكر ان حسن زرنكار أبرقوئي، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة، شغل سابقًا منصب رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية والقائم باعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ورئيس الدائرة الثالثة المختصة بالخليج الفارسي في الخارجية والقائم بالاعمال ونائب السفير الايراني في الكويت.

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