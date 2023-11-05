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هنية يخاطب الغرب: 'إستمعوا لنداء شعوبكم'

هنية يخاطب الغرب: 'إستمعوا لنداء شعوبكم'
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

وجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خطابا للإدارة الأمريكية والدول الأوروبية مطالبا اياها الإستماع لنداء شعوبها التي تناشد بالحرية لفلسطين ومشروعية المقاومة .

العالم - فلسطين المحتلة

وأرسل اسماعيل هنية التحية للجماهير المحتشدة في واشنطن ومدن أوروبية عديدة، بعد أن خرجت مظاهرات عارمة وغاضبة فيها يوم أمس، رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة .

وصرح هنية في كلامه قائلا: "إن هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر تؤكد أن شعوب العالم قاطبة قد ضجت بالمحتل ووحشيته".

وطالب الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في توفير الغطاء للعدوان أن تستمع لنداء شعوبها .

وشدد على أن شعوب العالم قالت كلمتها الحرية لفلسطين والمقاومة مشروعة والاحتلال إلى زوال.

ورغم المواقف الرسمية الأوروبية والأميركية المؤيدة لــ[إسرائيل]، خرجت مظاهرات منددة بإرتكاب الاحتلال جرائم الحرب والإبادة في القطاع، وتطالب بوقفها على الفور.

ففي واشنطن العاصمة، احتشد متظاهرون في ساحة الحرية خلال مسيرة لدعم الفلسطينيين وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الآلاف تجمعوا في واشنطن تحت شعار "الحرية لفلسطين".

وأتت المظاهرات بعد يوم من تمرير قانون بمجلس النواب يقضي بنقل المزيد من الأسلحة والمساعدات للكيان الصهيوني.

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