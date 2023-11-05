أحزاب سياسية تونسیة تحيي اليوم العالمي لاسناد الشعب الفلسطيني

العالم - مراسلون

رغم مرور حاولي شهر على بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة تمكنت الفاعليات السياسة والمدنية في تونس من الحفاظ على زخم الشارع التونسي المنتصر للمقاومة المسلحة احزاب سياسية بينها حزب العمال أحيت اليوم العالمي لاسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته ضمن القمة العالمية للشعوب للضغط على الحكومات بهدف وقف اطلاق النار في غزة.

وقال امين عام حزب العمال، حمة الهمامي ، ان " هناك حركات كثيرة في اوروبا واسيا وافريقيا من اجل المطالبة بوقف اطلاق النار ووقف حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني، نحن نعتقد ان هذه الحركة قادرة على الضغط على الانظمة لانه هناك ثمة دعم للعدوان وثمة انظمة مطبعة مع الكيان الصهيوني".

المتظاهرون رفعوا شعارات تنادي بتجريم التطبيع وتندد بالتواطئ الغربي مع كيان الاحتلال وتدعو إلى عدم الإكتفاء بالشعارات في دعم الحق الفلسطيني

واكد القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين، محمد جمور ، ان "عشرات الالاف بل مئات الالاف من الناس يتظاهرون وهذا ما يؤثر على حكوماتهم واعتقد ان حتى في الاقطار العربية مواصلة مناصرة الشعب الفلسطيني ومواصلة التحركات من شأنها الضغط على حكامنا منها النظام التونسي"

وسط العاصمة تونس خيمة لعرض مجموعة من الصور تصور جرائم الكيان الصهيوني في حق الأطفال الفلسطينيين والمدنيين العزل اقامتها منظمات نقابية وطلابية تونسية

واشار امين عام المنظمة التونسية للشغل، لسعد عبيد ،ان " الاعلام الغربي بصفة عامة لم ينشر هذه الصور، الصور التي تبين بشاعة العدو الصهيوني وجرائمه التي ترتقي الى مستوى جرائم ضد الانسانية وبادة جماعية للشعب الفلسطيني اطفال ونساء وشيوخ، فاردنا ان نعمل هذه الخيمة ونستقبل الاعلام".

وعي جديد بالحرية والفداء تؤسسه المقاومة الفلسطينية لدى مختلف شعوب العالم.