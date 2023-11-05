30 يوما على حرب غزة.. والاحتلال يواصل مجازره بالقطاع

العالم - فلسطين المحتلة

ويواصل الاحتلال الغاشم انتهاكاته، إلى جانب استهدافه المدنيين وقد بلغت حصيلة عدوانه على القطاع إلى 9488 شهيدا منهم 3900 طفلا و2509 سيدة وإصابة 24158 الف بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي أحدث الغارات التي شنتها طائرات الإحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف مساء أمس السبت قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال وأصيب آخرون بجراح.

وقد استهدفت الطائرات منزل عائلة سمعان في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا وإصابة آخرين، وتعد الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال.

كما استخدمت قوات الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض التي تعد من الاسلحة المحرمة دوليا في هذه الغارات "ما لا يقل عن 15 غارة"، أسفرت عن أضرار كبيرة في مخيم الشاطئ غرب غزة ومستشفى الأندونيسي شمالي القطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، تم قصف البئر الرئيس للمياه في منطقة تل الزعتر شمال القطاع، ما أدى إلى تسرب المياه وتدفقها إلى المنازل المجاورة.

- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية نوبا بالخليل جنوبي الضفة الغربية

استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية نوبا بالخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نوبا، شمال غرب الخليل.

- الاحتلال يقتحم مخيم جنين وسرايا القدس تتصدى وتستهدف جرافة للعدو

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وقالت سرايا القدس إن مجاهديها خاضوا اشتباكات متفرقة على عدة محاور على أطراف المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

ورصد مجاهدو السرايا جرافة عسكرية (D9) واستهدفوها بعبوة (التامر) شديدة الانفجار بشكل مباشر عند مدخل المخيم وألحقوا بها أضرارا بالغة.

سرايا القدس أعلنت أن مجاهديها في كتيبة جنين واصلوا مهاجمة تمركزات قوات الاحتلال وآلياته المقتحمة بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا إصابات مباشرة في صفوفه.

- القسام تدمر آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس

أعلنت كتائب القسام قبيل فجر اليوم الأحد، أنها دمرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة) بقذائف "الياسين 105".

وأفادت مصادر مطلعة قبل ذلك بتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

- كتيبة جنين تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال اليوم الأحد

أفادت كتيبة جنين في سرايا القدس بأنها قامت بتفجير عبوة ناسفة وآليات قوات الاحتلال المتوغلة في الخيم، في حين قامت قوات الاحتلال بدفع تعزيزات اضافية عقب اشتباكات اندلعت صباح الأحد.

وأضافت أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جنين.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير، وخروبة، والمراح، وواد عز الدين في مدينة جنين، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل، وانتشرت وحدات خاصة في الأحياء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما هدمت جرافات الاحتلال دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، ودفعت بتعزيزات جديدة.