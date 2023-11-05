قيادي بالجهاد الاسلامي يكشف تفاصيل مشروع تهجير الشعب الفلسطيني

العالم - خاص العالم

اوضح ابو سامر موسى في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان مشروع التهجير كان قد طرح منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي بمشروع امريكي وكان هناك رعاية عربية لهذا الموضوع لكن هذا المشروع اجهض بفضل الرفض الفلسطيني المطلق لسياسة التهجير.

واشار موسى ان ما يجري اليوم على ارض غزة تحت عنوان طوفان الاقصى وما نراه من قتل ومجازر وتدمير للحجر والبشر وقتل الاطفال على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بشكل عام الهدف منه هو زيادة الضغط على الشعب الفلسطيني لكي يترك غزة ويهاجر.

واضاف ان مشروع اليوم مطروح ان ينتقل الفلسطيني من شمال غزة الى جنوب غزة كمرحلة اولى وفيما بعد تفتح الحدود باتجاه مصر، الذي اعلن الرئيس المصري ان هذا المشروع لا يجب ان يمر ولن نسمح بتمريره والاردن كذلك.لافتا الى ان الموضوع المصري وغزة سينطبق فيما بعد على الضفة الغربية لذلك الشعب الفلسطيني بمجملة يرفض هذا المبدأ وسيعمل من اجل اسقاطه.

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