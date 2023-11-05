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حاملة الطائرات الأمريكية 'أيزنهاور' تدخل المنطقة

حاملة الطائرات الأمريكية 'أيزنهاور' تدخل المنطقة
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى، وصول أسطول حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور إلى الشرق الأوسط

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت القيادة في تغريدة على تويتر إن "مجموعة دوايت أيزنهاور وصلت إلى الشرق الأوسط ومنطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية كجزء من زيادة تعزيز التموقع الإقليمي"بحسب تعبيره.

وتتكون المجموعة من حاملة الطائرات وطراد الصواريخ الموجهة "USS Philippine Sea" (CG 58)، ومدمرات الصواريخ الموجهة USS Mason (DDG 87) و سرب المدمرات (DDG 107)، والجناح الجوي الناقل (CVW) 3 مع أسرابه التسعة، وقائد حرب المعلومات.

وستنضم حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة لها، إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي نشرتها واشنطن في المنطقة في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ويأتي إرسال حاملة الطائرات، وفق زعم وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الشهر الماضي في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب .

وفي اليوم الـ30 من الحرب على غزة، واصل الإحتلال قصف المدنيين وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم المغازي خلفت 51 شهيدا، كما استمرت في استهداف المستشفيات ومراكز إيواء النازحين.

وأحصت وزارة الصحة في غزة 9500 شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال

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دعما لمجازر الصهاينة حاملة الطائرات الأمريكية 'أيزنهاور' تدخل المنطقة

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