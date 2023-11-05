شاهد.. مظاهرات ضد دعم جرائم 'اسرائيل' تغير خرائط لندن

العالم - مراسلون

بالدموع والدعوات أوقفوا الحرب علی غزة؛ وقف الشعب البريطاني بکل اطيافه وقفة تضامن في الطرف الاغر، تعبيراً عن رفضها لکل الممارسات القمعية التي يعترض لها أبناء غزة بضوء أخضر من حکومة ريشي سوناک.

وقال تحسين عبدالرزاق وهو أحد أعضاء منظمة أصدقاء فلسطين في بريطانيا:"حتی الاوروبيين بدأت تظهر لهم الحقيقة وبدأوا يتعاطفوا مع القضية الفلسطينية والاکثر من ذلک ان حتی بعض الصهاينة الذين قضی أباءهم في الهولوکوست عندما شاهدوا الوحشية والتصرف غيرالانساني الذي يرتکبه الاحتلال تخلوا عن الاحتلال واصبحوا يتضامنون مع فلسطين".

من کل حدب وصوب، تجمع المتظاهرون في مراکز بلدياتهم في لندن ونظموا مسيرات وصولاً الی مقر الوقفة حاملين الأعلام الفلسطينية.

واستطاعت هذه الوقفات ان تغير ليس فقط أراء البريطانيين بل أراء شباب اسرائيليين رافضين للممارسات اجدادهم وآبائهم في اضطهاد شعب اعزل".

وقال أحد المتظاهرين لقناة العالم:"كبريطاني أعلم أن حكومتي تدعم هذا، ولا أشعر أنه يمكنهم القيام بهذا دون دعم الحكومات الغربية. لذا، واجبنا كمواطنين بريطانيين هو ممارسة الضغط على حكومتنا لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وسحب الدعم عن تلك البلاد، وسحب الدعم عن "إسرائيل".

مظاهرات غيرت خرائط لندن وارادة شعبية أنکرت الاستفراد بالقرار والکلمة فقط لأصوات تنادي بوقف دعم سياسة احتلال لايتقن الا فن القتل، فهل ستغير هذه المظاهرات خرائط اجندات الحکومة حيال قضية غزة لتنتصر ارادة الانسانية ام ستستمر الحکومة بالتواطئ مع الاحتلال الاسرائيلي.