الترانزيت عبر ايران ينمو 22 بالمئة

العالم - ايران

هذا وأوضح " شهريار إفندي زادة " مساعد شؤون الشحن والنقل بوزارة الطرق الايرانية، أن بحسب احصائيات الوزارة فان عمليات الترانزيت ( النقل بالعبور) سجلت 7,917,013 طنا من البضائع بنمو 22 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة (2022).

وأشار أن الترانزيت شمل 2.387 مليون طن سلعا نفطية بنمو 34.12 بالمئة، وسلعا غير نفطية بحجم 5,530,013 طنا بنمو 17.49 بالمئة على أساس سنوي.

وبيّن أن النقل البري إستحوذ على نحو 90 بالمئة من عمليات الترانزيت في الشهور السبعة المذكورة، بحجم 7,121,013 طنا في مقابل 796 الف طن عبر سكك الحديد.