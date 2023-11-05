وزير إسرائيلي يوصي بإلقاء قنبلة نووية على غزة !

العالم - فلسطين المحتلة

وصرح عميحاي إلياهو إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه.

كما أفادت إعلام إسرائيلية أن: نتنياهو يقرر إبعاد الوزير المتطرف عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة بسبب اقتراحه "إلقاء قنبلة ذرية على غزة"

ودعت عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، إلى محاسبة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي "لم يستبعد استخدام القنبلة النووية في غزة".

ووصفت العائلات تصريحات إلياهو بأنها "بيان صادم يتعارض مع كل مبدأ من مبادئ الأخلاق والضمير اليهودي والإسرائيلي".

وزاد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة في يومه الـ30 على التوالي،مستهدفا المستشفيات ومركبات الإسعاف التي تنقل الجرحى وتقتل المدنيين الأبرياء وتدمر الطرق والبنية التحتية في القطاع.

وقد بلغت حصيلة عدوان الإحتلال على القطاع إلى 9488 شهيدا منهم 3900 طفلا و2509 سيدة وإصابة 24158 الف بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.