الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير إسرائيلي يوصي بإلقاء قنبلة نووية على غزة !

وزير إسرائيلي يوصي بإلقاء قنبلة نووية على غزة !
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير التراث بحكومة الإحتلال الإسرائيلي إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان.

العالم - فلسطين المحتلة

وصرح عميحاي إلياهو إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه.

كما أفادت إعلام إسرائيلية أن: نتنياهو يقرر إبعاد الوزير المتطرف عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة بسبب اقتراحه "إلقاء قنبلة ذرية على غزة"

ودعت عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، إلى محاسبة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي "لم يستبعد استخدام القنبلة النووية في غزة".

ووصفت العائلات تصريحات إلياهو بأنها "بيان صادم يتعارض مع كل مبدأ من مبادئ الأخلاق والضمير اليهودي والإسرائيلي".

وزاد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة في يومه الـ30 على التوالي،مستهدفا المستشفيات ومركبات الإسعاف التي تنقل الجرحى وتقتل المدنيين الأبرياء وتدمر الطرق والبنية التحتية في القطاع.

وقد بلغت حصيلة عدوان الإحتلال على القطاع إلى 9488 شهيدا منهم 3900 طفلا و2509 سيدة وإصابة 24158 الف بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

روابط ذات صلة

تزيين تمثال بنيامين فرانكلين بالكوفية الفلسطينية ! (فيديو)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مع ارتفاع عدد الضحايا.. خلع الابواب والخزانات لنقل شهداء غزة +فيديو

للمرة الثالثة من اليوم.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

شاهد'انفوغرافيك'حصيلة ضحايا الحرب على غزة في يومها الــ30

'حماس' ترد على دعوة صهيونية لـ'إلقاء قنبلة نووية على غزة'

شاهد بالفيديو.. طهران.. وقفة غضب الإعلاميين امام وکر التجسس الاميرکي

تلطيخ أبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر! (بالصورة)