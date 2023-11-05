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خبير اجتماعي يجهش بالبكاء علی قناة العالم لهذا السبب..

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

اجهش الخبير الاجتماعي العراقي د. محمد جميل بالبكاء خلال لقاء مباشر علی شاشة قناة العالم، علی التخاذل العربي ازاء الجرائم التي يركتبها الاحتلال الاسرائيلي في غزة.

العالم - مراسلون

وفي حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم، قال د. محمد جميل اقولها وبكل ألم وبكل حزن ان المواقف التي يتبناها بعض الحكام العرب هي مواقف مخجلة.

ولم يستطع د. جميل تمالك نفسه، اذ خنقته العبرة واجهش بالبكاء علی الهواء محاولاً اخفاء دموعه بيده، حتی بادرت مذيعة قناة العالم سوسن الرجب بتهدئته بكلمات مواسية.

وبعد لحظات حزينة من البكاء، أكد د. محمد جميل ان الموقف العربي لايرتقي الی مستوی الطموح العربي والاسلامي الشعبي الذي شاهدناه في المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وشدد علی ان مواقف الحكام العرب لاتمثل شعوبها ولاتمثل أدنی المواقف الانسانية، بحيث ان الكثير من المواقف الغربية كانت أشجع وأكثر رجولة من مواقف الحكام العرب الذين خذلوا القضية الفلسطينية.

وانتقد الخبير الاجتماعي انشغال بعض الدول العربية باقامة احتفالات في حين ان الشعب الفلسطيني مفجوعاً بالدماء والموت معتبراً ان هذه الدول مسؤولة ازاء هذه المواقف المخزية في الدنيا والاخرة.

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