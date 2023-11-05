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شاهد'انفوغرافيك'حصيلة ضحايا الحرب على غزة في يومها الــ30

شاهد'انفوغرافيك'حصيلة ضحايا الحرب على غزة في يومها الــ30
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

دخلت الحرب على غزة،يومها الـ30،واستمرت آلة الحرب الإسرائيلية باستهداف المربعات السكنية في المخيمات والأحياء السكنية وارتكاب مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

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