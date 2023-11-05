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نتنياهو يطرد وزيراً اسرائيلياً طلب قصف غزة بقنبلة نووية

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أوقف رئيس وزراء کيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما يسمی بوزير التراث عميحاي إلياهو بسبب تصريحات کشفت عن مدی ارهابية کيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان الياهو طالب بإلقاء قنبلة نووية على غزة، مؤکداً علی ضرورة مسح قطاع غزة عن وجه الأرض، واقامة مستوطنات إسرائيلية مکانه.

وأثارت تصريحات إلياهو ردودا غاضبة عليه بحيث طالب زعيم المعارضة يائير لبيد بإقالة إلياهو من الحكومة، ووصفه بأنه "تصريح صادم ومجنون لوزير غير مسؤول، لقد أضر بعائلات المخطوفين، وأضر بالمجتمع الإسرائيلي، وأضر بمكانتنا الدولية"، وأضاف لبيد "وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر".

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إن تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسؤولية، ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن "إسرائيل".

واعتبر أهالي الأسری الاسرائيليين لدی المقاومة ان تصريحات الياهو صادمة وتتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير.

وأکدت عوائل الاسری الاسرائيليين لدی المقاومة الفلسطينية، ان الوزير الذي يدعو الی قتل جميع الاسری والمفقودين بإسقاط قنبلة نووية علی غزة ان يدفع الثمن اليوم.

وأضطر نتنياهو علی اعلان منع هذا الوزير عن حضور اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش 05-11-2023