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المقاومة العراقية تحذر بلينكن من زيارة بغداد!

المقاومة العراقية تحذر بلينكن من زيارة بغداد!
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

حذر حزب الله العراقي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من "تصعيد غير مسبوق" حال زيارته إلى بغداد، مهددا بغلق السفارة الأمريكية بطريقة "غير سلمية".

العالم - العراق

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصادر دبلوماسية أن بلينكن سيزور العراق في زيارة غير معلنة، اليوم الأحد، في سياق جولته للشرق الأوسط، علما أن اسم العراق غير وارد في قائمة الدول التي قرر الوزير الأمريكي زيارتها.

وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية في بيان، إن زيارة بلينكن للعراق "غير مرحب بها"، محذراً من أنه "إذا جاء فإننا سنقابله بتصعيد غير مسبوق".

وأضاف ان "المقاومة الإسلامية في العراق ستعمل على غلق المصالح الأميركية في العراق، وتعطيلها في المنطقة"، مردفاً "هذا ما سنصل إليه في الأسابيع المقبلة إذا ما استمر العدوان"، في إشارة إلى ما يجري في غزة.

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