بالفيديو.. هل استطاع الاحتلال تطويق غزة بريا وماهي مناطق تمركزه؟

العالم - خاص العالم

التوغل البري في غزة تركز في محافظة شمال القطاع وتحديدا من الناحية الشرقية والشمالية في بيت حانون ومن جهة الشمال والشمال الغربي في مناطق بيت لاهيا والكرامة والتوام.

توغل آخر في مناطق الوسط وهي الزيتون وجحر الديك، وهذا التوغل كان الغرض منه التوجه غربا نحو البحر لقطع شمال غزة عن جنوبه .

وكلا التوغلين سواء في مناطق شمال غزة أو وسط غزة فإن خبراء عسكريين يرون أن هدف الاحتلال بتطويق غزة بريا فشل بفعل المقاومة الباسلة والالتحام من مسافة صفر وعلى مختلف الجبهات، وهو ما يدفع جيش الاحتلال الى مواصلة تطويق غزة ناريا أي باستمرار القصف بشكل مكثف ولا يتوقف.

حيث تكشف تقارير اسرائيلية أن عشرة آلاف صاروخ وقذيفة أسقطها جيش الاحتلال على القطاع خلال عشرين يوما من ايام الحرب ، وبالنظر الى مساحة القطاع التي لا تتجاوز ثلاثمئة وستين كيلومترا مربعا فإن نصيب كل كيلومتر تجاوز ثلاثين صاروخا، وهو يعني أيضا أن الاحتلال استهدف بصاروخ واحد على الأقل كل ثلاثين مترا مربعا في قطاع غزة وهي كثافة نيران وحشية تسببت بهذه الأعداد المروعة من الشهداء والمصابين والبيوت المهدمة .

كما أن كثافة هذه النيران والقصف واستهداف المدنيين تزداد بشكل كبير بفعل الخسائر الفادحة التي تتعرض لها قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة جراء المعارك البطولية التي تخوضها المقاومة على الأرض.

وبالعودة الى الجرائم الصهيونية فإن ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب وحشية ازداد فعلا منذ بدء توغله البري حتى وصل الامر الى استهداف سيارات الإسعاف وقتل الجرحى والنازحين عند البوابة الجنوبية لمستشفى الشفاء وهو ذات المشفى الذي يواصل الاحتلال التهديد بقصفه.

بالاضافة الى الاستمرار بقصف محيط مشفى القدس بغزة وارتكاب مجازر وحشية بقصف مدارس الاونروا على رؤوس النازحين كما حدث في شمال غزة. وهي جرائم وحشية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، فيما يواصل العالم الصمت على هذه الجرائم.