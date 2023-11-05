الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. متظاهرون فرنسيون يطالبون وقف المجازر الصهيونية في غزة

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس دعما لأهالي غزة وللمطالبة بوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع. وعبرت منظمات المجتمع المدني في فرنسا عن عزمها مواصلة التحركات دعما للفلسطينيين حتى وقف العدوان الصهيوني.

العالم - مراسلون

آلاف المتضامنين مع فلسطين يتظاهرون في شوارع العاصمة الفرنسية باريس رافعين شعارات تطالب بوقف المجازر الصهيونية في غزة والتنديد بسكوت المجتمع الدولي وتواطؤه مع سلطات الاحتلال لابادة الشعب الفلسطيني.

وقالت متظاهرة ان " نحن نتظاهر لاننا سئمنا ما يحصل للفلسطينيين منذ سنوات يجب ان يتوقف هذا وينعموا بالسلام".

المتظاهرون عبروا ايضا عن حق الفلسطيين في الدفاع عن انفسهم وان المقاومة الاسلامية ليست ارهابا بل قوة عسكرية مشروعة تدافع عن اراضيها المحتلة.

فيما قال متظاهر ان :جئنا لندعم فلسطين لأنها تباد من طرف جيش يفوقها قوة بخمس او ست مرات هل نسمي هذا عدل او دفاع النفس ؟ من حق المقاومة الرد لكن عندما ترد و تهاجم بعض المواقع يسمى ارهابا. لكن عندما يستعمل الصهاينة القنابل المحرمة دوليا يسمى دفاعا عن النفس ".

الفعالية شارك فيها عدد كبير من الفرنسيين ما يعكس تضامن طيف هام مع الفلسطيين عكس ما تروج له وسائل الاعلام والسلطات الرسمية الفرنسية التي تدعم الكيان الصهيوني بكل الوسائل .

فيما قال متظاهر اخر "الشعب الفلسطيني المسكين منذ عشرات السنين والانظمة الظالم تنكل به، وترفض "اسرائيل" ومن يدعمها منحهم الحق في الحياة انهم يروجون الاكاذيب انا اليوم عمري 72 عاما واعرف الحقيقة. منذ كنت في 17 عشر أتظاهر من اجل فلسطين ".

هذا وعبرت المنظمات والمجتمع المدني في فرنسا عن تواصل التحركات دعما لفلسطين حتى توقف العدوان الصهيوني.

المزيد بالفيديو المرفق..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بالفيديو.. هل استطاع الاحتلال تطويق غزة بريا وماهي مناطق تمركزه؟

المقاومة العراقية تحذر بلينكن من زيارة بغداد!

نشطاء يسخرون من عدد السعوديين الذين تضامنوا مع غزة! (بالصورة)

نتنياهو يطرد وزيراً اسرائيلياً طلب قصف غزة بقنبلة نووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجددا.. قوات الاحتلال تستهدف مسجدا شمالي غزة

'مخيم المغازي'.. أرواح مرهقة من القصف وأجساد ممزقة تحت الأنقاض

'السنوار' يزلزل كيان الإحتلال.. غالانت يهدد بإغتياله

بالفيديو.. متظاهرون فرنسيون يطالبون وقف المجازر الصهيونية في غزة

بالفيديو.. هل استطاع الاحتلال تطويق غزة بريا وماهي مناطق تمركزه؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش 05-11-2023