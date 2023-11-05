بالفيديو.. متظاهرون فرنسيون يطالبون وقف المجازر الصهيونية في غزة

العالم - مراسلون

آلاف المتضامنين مع فلسطين يتظاهرون في شوارع العاصمة الفرنسية باريس رافعين شعارات تطالب بوقف المجازر الصهيونية في غزة والتنديد بسكوت المجتمع الدولي وتواطؤه مع سلطات الاحتلال لابادة الشعب الفلسطيني.

وقالت متظاهرة ان " نحن نتظاهر لاننا سئمنا ما يحصل للفلسطينيين منذ سنوات يجب ان يتوقف هذا وينعموا بالسلام".

المتظاهرون عبروا ايضا عن حق الفلسطيين في الدفاع عن انفسهم وان المقاومة الاسلامية ليست ارهابا بل قوة عسكرية مشروعة تدافع عن اراضيها المحتلة.

فيما قال متظاهر ان :جئنا لندعم فلسطين لأنها تباد من طرف جيش يفوقها قوة بخمس او ست مرات هل نسمي هذا عدل او دفاع النفس ؟ من حق المقاومة الرد لكن عندما ترد و تهاجم بعض المواقع يسمى ارهابا. لكن عندما يستعمل الصهاينة القنابل المحرمة دوليا يسمى دفاعا عن النفس ".

الفعالية شارك فيها عدد كبير من الفرنسيين ما يعكس تضامن طيف هام مع الفلسطيين عكس ما تروج له وسائل الاعلام والسلطات الرسمية الفرنسية التي تدعم الكيان الصهيوني بكل الوسائل .

فيما قال متظاهر اخر "الشعب الفلسطيني المسكين منذ عشرات السنين والانظمة الظالم تنكل به، وترفض "اسرائيل" ومن يدعمها منحهم الحق في الحياة انهم يروجون الاكاذيب انا اليوم عمري 72 عاما واعرف الحقيقة. منذ كنت في 17 عشر أتظاهر من اجل فلسطين ".

هذا وعبرت المنظمات والمجتمع المدني في فرنسا عن تواصل التحركات دعما لفلسطين حتى توقف العدوان الصهيوني.

المزيد بالفيديو المرفق..