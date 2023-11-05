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تظاهرات في عواصم ومدن عالمية رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

تجتاح التظاهرات مدن وعواصم العالم دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة والذي أراق حتى الان دماء نحو عشرة آلاف مدني، وأصاب اكثر من اثنين واربعين ألف شخص وأدى إلى تشريد معظم السكان وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس في ظل حصار مطبق يمنع عنها كل اسباب الحياة.

العالم - خاص العالم

في ظل العدوان الاسرائيلي على غزة في يومه الثلاثين والقصف الاسرائيلي الوحشي الذي يبيد اهلها من الرجال والنساء والاطفال تتعالى الاصوات المنددة بهذا العدوان وتزداد المطالبات بوقف اطلاق النار.

فقد صدّت الشرطة الإسرائيلية محتجين كانوا يتظاهرون أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط غضب شديد من الإخفاقات لنتنياهو والقادة السياسيين والأمنيين، مطالبين باستقالة نتنياهو اثر عملية طوفان الاقصى لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وياتي هذا في ظل تصريحات لوزير الحرب الصهيوني يواف غالانت يتهدد فيها حماس وحزب الله ويتوعد بالقضاء على حماس وانها لن يكون لها وجود في غزة بعد الحرب ، ورغم المواقف الرسمية الأوروبية والأميركية المؤيدة لـ"إسرائيل"، خرجت مظاهرات تندد بارتكاب الاحتلال جرائم الحرب والإبادة في القطاع، وتطالب بوقفها على الفور .

فقد اجتاحت التظاهرات مدن وعواصم العالم تنديدا بالعدوان على غزة والذي ادى حتى الان الى ما يقارب عشرة آلاف شهيد مدني و22 ألف مصاب وتشريد معظم السكان وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس في ظل حصار مطبق يمنع عنها كل اسباب الحياة .

ففي واشطن احتشد الاف المتظاهرين في ساحة الحرية لدعم الفلسطينيين وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، خرج متظاهرون للشوارع مطالبين بوقف إطلاق النار وأكدوا دعمهم للفلسطينيين منددين بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

ورغم أن الحكومة في بريطانيا من المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي، الا ان المد الشعبي الرافض الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة يتصاعد.

فقد انطلق المتظاهرون في لندن وعدة مدن بريطانية في احتجاجات للمطالبة بوقف إطلاق النار و تنديدا بالمجازر الاسرائيلية ، وقامت الشرطة على اثرها باعتقال عدد من المتظاهرين.
كذلك، شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقف إطلاق النار.

وأمام السفارة الأميركية في بلفاست بأيرلندا تظاهر المئات للتنديد بالحرب والمجازر المستمرة في غزة ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

هذا فيما ارتدى متظاهرون الكوفية الفلسطينية واحتشدوا في ساحة ألكسندر بلاتز بوسط برلين في المانيا رافعين الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية فلسطين . أما في إسبانيا وأسكتلندا فقد خرجت مظاهرات حاشدة بمدينة فالنسيا وغلاسكو المركزية دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدا بمجازر الاحتلال في غزة.

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بالفيديو.. تظاهرات في عواصم ومدن عالمية رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة