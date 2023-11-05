رشقات صاروخية قسامية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين + فيديو

العالم - فلسطين

ودوت صفارات الإنذار منذ قليل في أفيفيم بغلاف غزة، كما دوت أيضا في نتيفوت بالنقب الغربي.

واعترفت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، تحت بند سمح بالنشر بمقل مقتل جندي من لواء الناحال خلال معارك غزة، ظغلى جانب إصابة جندي وضابط بجروح خطيرة.

وبالاعتراف الجديد يرتفع قتلى ضباط الاحتلال وجنوده في معراك غزة إلى 31 قتيلا، إلى جانب إصابة أكثر من 260 آخرين في الاشتباكات الضارية التي تقودها كتائب القسام.

وتواصل كتائب القسام لليوم الـ30 تواليا، خوض ملاحم بطولية في إطار التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، إلى جانب قصف مواقع الاحتلال ومستوطناته بالرشقات الصاروخية.