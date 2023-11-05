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وفد من حكومة طالبان يبحث توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران

وفد من حكومة طالبان يبحث توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

إستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، النائب الاقتصادي لحكومة طالبان الملا عبدالغني برادر، في طهران.

العالم - إيران

ووصل الملا عبدالغني برادر، أمس السبت، إلى طهران، على رأس وفد من المسؤولين الأفغان، بدعوة رسمية من الحكومة الإيرانية وكان في استقباله المبعوث الخاص للرئيس الإيراني في شؤون افغانستان حسن كاظمي قمي.

والتقى النائب الاقتصادي لحكومة طالبان، أميرعبداللهيان اليوم وتباحث معه حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقد اليوم الأول لاجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية الإيرانية الأفغانية المشتركة في طهران، أمس السبت، بحضور مسؤولين اقتصاديين رفيعي المستوى من البلدين.

يذكر أن إنشاء مجموعات عمل مشتركة في مجالات التجارة والعبور والنقل والجمارك والبيئة بالإضافة إلى تشكيل عدة مجموعات عمل أخرى بهدف دراسة المشاكل والمعوقات والتحديات في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، كان من البرامج المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع.

وحضر اللقاء من الجانب الإيراني أيضا مساعد وزير الخارجية ورئيس دائرة جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية رسول موسوي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، فيما يضم الوفد الأفغاني وزراء المالية، والنقل، والتجارة، وممثلين عن وزارة الزراعة الأفغانية.

وكان الوفد الافغاني قد وصل إلى طهران يوم امس السبت، حيث كان في استقباله المندوب الخاص للرئيس الإيراني لشؤون افغانستان حسن كاظمي قمي ومسؤول السفارة الإيرانية في افغانستان.

وتتمحور محادثات الوفد الافغاني في طهران حول تنمية التعاون الاقتصادي بين إيران وافغانستان وزيادة التجارة بين البلدين .

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