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برنامج العين الاسرائيلية..

الحرب النفسية وجلوس الصهاينة امام التلفاز لمشاهدة خطاب السيد نصرالله التاريخي

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

يرصد برنامج "العين الاسرائيلية" بدقة متناهية وقرأت بين السطور خطاب سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ما فهمه المسؤولون والمعلقون الصهاينة عبر اعلام العدو من المواقف التي اعلنها وابقت الاحتلال في حال ترقب وعدم يقين لما قد يحدث.

واقر المسؤولون من ان السيد نصرالله نجح مرة اخرى في الحرب النفسية على الصهاينة.

فقد جلس كل الصهاينة امام التلفاز لمشاهدة خطاب السيد حسن نصرالله، وهذا بحد ذاته نصر يسجل له في الحرب النفسية عليهم بحسب ما يقول المحللين الاسرائيليين.

نتنياهو وفي محاولة يائسة لتشتيت انظار الصهاينة عن خطاب السيد نصرالله، ظهر فجأة وتفوه بكلمات قليلة فيها الكثير من التوجس، قائلا: الخطأ سيكلفكم كثيراً حتى انه لا يمكنكم تخيله.

نتنياهو ليس وحده، بل اعضاء حكومته جميعاً واعضاء الكنيست وقادة الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية في الكيان، كلهم اصغوا واستمعوا باهتمام كبير لخطاب السيد نصرالله، بحسب الاعلام الاسرائيلي.

واكد ضيف الحلقة، المختص بالشؤون الاسرائيلية علي حيدر، ان سماحة السيد نصرالله نجح في صمته، واستطاع من خلال صمته ان يجعل صمته دوراً اساسياً في ادارة المعركة، كذلك حرص على ان يكون خطابه له دور رئيسي في ادارة المعركة من خلال ابقاء مستوى سقف العمليات التي يمكن ان يبلغها حزب الله على الحدود اللبنانية مع الاراضي الفلسطينية، غامضاً لدى العدو.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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