بالفيديو.. متظاهرون أتراك يحاولون اقتحام قاعدة 'إنجرليك' الأمريكية

وفرقت قوات الأمن التركي المتظاهرين المنددين بالعدوان على غزة أمام قاعدة "إنجرليك" الأمريكية في ولاية أضنة مستخدمة قنابل الغاز وخراطيم المياه.

وتظاهر السبت الآلاف من الأتراك في مدينة أضنة، تنديدا بالمجازر في غزة، وللمطالبة بطرد القوات الأمريكية في القاعدة، على خلفية الدعم السياسي والعسكري الكبير الذي تقدمه واشنطن لدولة الاحتلال في عدوانها على غزة.

وكانت قافلة سيارات قد انطلقت من عدة ولايات تركية متجهة صوب ولاية أضنة التي تقع بها القاعدة العسكرية الأكبر في البلاد.



وتستخدم القاعدة بشكل رئيسي القوتان الجويتان التركية والأمريكية، ولكنها تستخدم أيضا من قبل القوة الجوية الملكية البريطانية وقوات جوية من دول أخرى منها السعودية.

وقاعدة إنجرليك الجوية هي مقر السرب العاشر التابع لقيادة القوة الجوية التركية الثانية، كما أنها مقر السرب الـ 39 بالقوة الجوية الأمريكية.



وفي فترات التوتر بين أنقرة وواشنطن، تكررت دعوات ومطالبات عبر بعض وسائل الإعلام التركية بمنع القوات الأمريكية من استخدام انجرليك في الحرب.



تقع قاعدة انجرليك الجوية قرب قرية تركية تحمل ذات الاسم قرب مدينة أضنة جنوبي تركيا، وتبلغ مساحتها نحو 1335 هكتارا وهي قاعدة تابعة لحلف شمالي الأطلسي (ناتو).



وتبعد القاعدة نحو 10 كيلومترات عن مركز مدينة أضنة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.7 مليون نسمة وعلى بعد 32 كيلومترا عن ساحل البحر المتوسط.



ويوجد في القاعدة بضعة الاف من العسكريين أغلبهم أمريكيون، إضافة إلى المئات من أفراد القوات الجوية التركية والبريطانية والسعودية. وفق مصادر إعلامية.