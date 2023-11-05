مصيدة الحماقة التي وقع فيها نتنياهو.. ماذا فعل به السيد نصرالله؟

وقال: ان السيد حسن نصرالله حرص على ان يكون خطابه له دور رئيسي في ادارة المعركة من خلال ابقاء مستوى سقف العمليات التي يمكن ان يبلغها حزب الله على الحدود اللبنانية مع الاراضي الفلسطينية، غامضاً لدى العدو.

واوضح، ان الاداء الذي مارسه سماحة السيد نصرالله عكس الكثير من نتائجه من خلال ردة فعل الصهاينة عليه وجلوسهم امام التلفاز يعني ذلك اقرارهم بأن حجم تأثير حزب الله على الوعي العام وعلى القرار الاستراتيجي في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

واشار الى ان الحديث عن الحرب النفسية ليس المقصود فيها ذلك المعنى السطحي ولا انجاز فيها، بل ان عامل التأثير بالقرار الاستراتيجي يأتي من خلال هذه البوابة، اضافة الى عامل التأثير في تشكيل رأي عام اسرائيلي ضاغط على الحكومة ايضاً يدخل من هذا الباب، وبالتالي يعتبر العامل النفسي هو اساسي جداً ومن ادوات المعركة التي تأخذ ابعاداً متعددة.

واوضح ان مسارعة نتنياهو الى القاء خطاب بالتزامن مع خطاب السيد نصرالله، قد ادت الى وقوع تبادل الاتهامات داخل في داخل مكتب رئاسة الحكومة الاسرائيلية حول المسؤول الذي اقنع نتنياهو بالرد على السيد نصرالله، لانها اعتبرت حماقة سياسية، وكشفت حجم تأثير خطاب السيد نصرالله، وعلى مستوى صناعة القرار، ولانها تتعارض مع الرقابة العسكرية التي حاولت ان تحرف خطاب السيد نصرالله، ولهذا هم اقروا بان رسالة حزب الله وصلت الى حيث يجب ان تصل، وتأثيرها دليل ردة فعل نتنياهو، وهذا يعتبر خلاف ما كان يطمح اليه الصهاينة.