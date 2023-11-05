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فيديو خاص: مجزرة بحق بيت عيد في مخيم النصيرات

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة ان الاحتلال ارتكب 1031 مجزرة بحق اهالي القطاع، مشيرة الى ان 175 شخصا من الكوادر الطبية استشهدوا حتى الان جراء العدوان.

وقالت مراسلتنا: هناك مجزرة جديدة في كل ساعة، والان ارتكبت مجزرة بحق عائلة بيت عيد في مخيم النصيرات حيث وصلت عشرات الشهداء والجرحى الى المستشفى، فيما كان قد سبق ذلك مجزرة في مخيم البريج، ليكون بذلك قد تم ارتكاب 24 مجزرة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، راح ضحيتها 243 شهيدا بمعدل مجزرة اسرائيلية في كل ساعة.

واضافت: حينما نتحدث عن مجزرة فنحن نتحدث عن 10 شهداء على الاقل في كل عائلة فلسطينية طالها القصف خلال الساعات الماضية، مشيرة الى ان العدد الاجمالي لشهداء القطاع منذ بداية العدوان وصل الى نحو 9800 شهيد، 70% منهم اطفال ونساء.

وتابعت مراسلتنا: حتى هذه اللحظة هناك 1031 مجزرة ارتكبت منذ بداية العدوان، مشيرة الى ان العد التنازلي بدأ لتوقف المولد الرئيس للكهرباء في مستشفى شهداء الاقصى في القطاع.

واوضحت ان المستشفى اضطر للاستفادة من البطاريات في فترات انقطاع الكهرباء ، وقالت : حتى الان استشهد 175 من الكوادر الطبية خلال العدوان، فيما تم استهداف وتدمير 31 سيارة اسعاف.

واكدت مراسلتنا ان هناك ازمة في توفير المواد الاساسية وخاصة الدقيق والمياه، معتبرة ان القطاع المحاصر منذ 17 عاما يعيش كارثة محققة خاصة في ظل قصف الاحتلال المتعمد لخزانات المياه.

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