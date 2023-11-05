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إيران.. بدء تسجيل الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة

إيران.. بدء تسجيل الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

بدأت اليوم الأحد عملية تسجيل الراغبين بالترشح لخوض انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

العالم - إيران

ويمكن للمرشحين لانتخابات مجلس الخبراء القيادة الحضور شخصيا، أو من خلال مندوبيهم الذين يتم تقديمهم رسميا بصورة خطية، في دائرة مركز المحافظة أو وزارة الداخلية خلال فترة 7 ايام بدءا من اليوم.

ومن الشروط الرئيسية للمتقدم بطلب الترشيح لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، حيازة شهادة المستوى الرابع من الدراسة الحوزوية وأن لا يقل عمر المرشح عن 40 عاماً عند التسجيل.

وستجرى انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة بالتزامن مع الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في 1 آذار/مارس عام 2024.

حول تسجيل المرشحين لمجلس خبراء القيادة أوضح محمدتقي شاهجراغي رئيس مقر الانتخابات الإيرانية أن 27 شخصا قاموا بالتسجيل في الساعات الأولى من بدء تسجيل المرشحين لمجلس خبراء القيادة.

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