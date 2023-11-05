المغرب.. مسيرة شعبية حاشدة تطالب بوقف التطبيع مع 'إسرائيل'

العالم - المغرب

ودعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (هيئة مدنية مستقلة)، اليوم الأحد، للمظاهرة في شوارع رئيسية وسط المدينة وصولا إلى ساحة الأمم، بمشاركة جماهير من مدن مغربية عديدة.

ونظمت المسيرة تحت شعار "الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى ضد العدوان الهمجي الإسرائيلي، وضد التطبيع".

وتوقف المتظاهرون أمام القنصلية الفرنسية في طنجة لدقائق، رافعين شعارات مناوئة لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيدة لكيان الإحتلال الغاصب.

وقال الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عز الدين فيلالي بابة: "إن المسيرة تندرج في إطار سلسلة احتجاجات شبه يومية في مختلف مدن البلاد، للتأكيد على الموقف الشعبي المغربي الداعم لقضية فلسطين الدائم".

وأضاف أن "العنوان الأساسي لمسيرة اليوم، هو تجديد المطلب الرئيسي للمجتمع المغربي في الوقت الراهن، وهو إسقاط اتفاق التطبيع مع الإحتلال، وطرد رئيس مكتب الاتصال (الإسرائيلي) بالرباط، كأقل واجب ينبغي على الحكومة المغربية القيام به".

هذا وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن الكيان الصهيوني والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، فيما أعربت هيئات وأحزاب وقطاعات شعبية عبر فعاليات عديدة رفضها لهذا التطبيع.