فيديو خاص: استهداف اكبر تجمعات الاحتلال قرب افيفيم

العالم - لبنان

وقال مراسل قناة العالم: كان هناك نوع من التصعيد العسكري وآخره كان بعيد الرابعة، ولا يزال القصف مستمرا على منطقة علما الشعب والناقورة وعلى محيط موقع جل العلام، ويستهدف هذه المنطقة من موقع الراهب وموقع القوزح الذي يتمركز فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف: ايضا قصف العدو الاسرائيلي بشكل كثيف بالقنابل الفسفورية حدود بلدة بليدة من جهة الشرق، وموقع البياض بليدة، وكان هناك اكثر من اعتداء وقصف على بلدة مْحِيبيب ومروحين والبلدات الواقعة في تخوم بعض المنحدرات والسهول الممتدة من مارون الراس ويارون والسهل الممتد بين مارون الراس وبين عيترون.

واوضح مراسلنا: الاحتلال استهدف منذ فجر اليوم في منطقة كفاركلا منزلين بغارتين قامت بها مسيرات ادت الى تدمير اجزاء كبيرة من المنزلين، كما تم استهداف تلة الحمامص وبلدة تحلتا.

واكد انه كانت هناك عمليات نوعية للمقاومة الاسلامية، التي استهدفت اكثر من موقع، منها موقع الظهيرة الذي استهدفته بالاسلحة والصواريخ وحققت فيه اصابات مباشرة.

وتابع مراسلنا: ايضا استهدفت آلية كانت تتمركز على تخوم بلدة يفتاح التي تقع شرق بلدة ميس الجبل وبليدة، كما كان استهداف لمستعمرة افيفيم التي استهدفت فيها منشأة لوجستية وتجمع للجنود قرب افيفيم في منطقة جل الدير.

واشار الى ان الاحتلال استهدف سيارتي اسعاف تابعتين لكشافة الرسالة الاسلامية في وادي حرفا، وهو استهداف لطواقم طبية ومدنية، كما ان قصف المنازل يعتبر خرقا للقواعد الدولية.

وتابع: لذلك كان الرد من المقاومة على مواقع يكون فيها اكبر تجمع لقوات الاحتلال، مشيرا الى انه عند الساعة الثانية بالتوقيت المحلي كان هناك استهداف لموقع مسكاف عام ما ادى الى اطلاق نار غزير ادى الى اصابة دورية اليونيفل على الطرق العام.

وشدد مراسل قناة العالم على ان المقاومة اصبحت هي من تختار شكل ونوع ووقت الرد على اعتداءات الاحتلال، والساحة مفتوحة على كل الاحتمالات.