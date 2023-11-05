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لماذا سارع نتنياهو بلطم فم الياهو على تصريحه العنصري؟

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في رام الله بان تصريح المتطرف وزير التراث الاسرائيلي عميخاهي الياهو الذي طالب بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، وضرورة مسح القطاع عن وجه الأرض، واقامة مستوطنات إسرائيلية مکانه، قد ورط كيان الاحتلال بعنصريته.

وقال مراسلنا، انها المرة الاولى التي يخرج فيها اسرائيلي بهذه العقلية المتطرفة، معتبراً ان الصهاينة بدأوا يفقدون عقولهم عندما يصرحون للاعلام نتيجة تخبطهم، مشيراً الى ان اول رد من نتنياهو هو انه اوقف هذا المتطرف من حضور جلسات الحكومة الاسرائيلية بمعنى انه قام بطرده.

ونبه مراسلنا الى ان نتنياهو علق على تصريح الياهو ولمن يدور حوله، بانهم يتجاوزن العقل في طرحهم، لانه يعرف تماماً ان مثل هذا التصريح سيؤدي الى الكثير من الامور، ابرزها اعتراف الكيان بانه يملك سلاحاً نووياً.

كما اوضح، ان اداء نتنياهو في ادارة المعركة بات يزيد من ورطته والدليل على ذلك، التظاهرات المستمرة التي تخرج في الشارع الاسرائيلي ضد حكومة نتنياهو وضد تصريحات اعضاء الحكومة وحتى ضد استمرار الحرب.

واستشهد مراسلنا بمقال نشر في صحيفة امريكية ونقلته صحيفة معاريف الاسرائيلية يقول: انه منذ الحرب البرية التي بدأها نتنياهو والتي خالف فيها الموقف الامريكي، لم يحقق ولا هدف استراتيجي حقيقي حتى الآن، بل العكس هو يدخل في مستنقع اكبر مما يتوقع، لذلك بدأ الحديث في الكيان الاسرائيلي عن جدوى استمرار الحرب التي فقدت اهدافها وبدأت تؤثر على سمعة "اسرائيل" في كل العالم، والدليل التظاهرة الحاشدة التي خرجت في واشنطن واعتبرت الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة ضد الكيان الاسرائيلي.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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