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تجارة إيران الخارجية مع الاتحاد الأوراسي تسجل 4.2 مليار دولار

تجارة إيران الخارجية مع الاتحاد الأوراسي تسجل 4.2 مليار دولار
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مكتب التعاون الدولي بمصلحة الجمارك الإيرانية تسجيل التجارة الخارجية للبلاد مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي مستوى 8.112 مليون طن بقيمة 4.258 مليار دولار في الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الجارية.

العالم - إيران

وأوضح أميد كلزاري في بيان اليوم الأحد، بأن الصادرات الإيرانية من التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – كازاخستان – أرمينيا) سجلت 2,414,542 طنا بقيمة 921.849 مليون دولار، بنمو كمّي 48 بالمئة وسعري 22 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار أن الصادرات سجلت بالترتيب، لروسيا 532.111 مليون دولار وإلى أرمينيا 235.240 مليون دولار، ولكازاخستان 104.544 مليون، ولقرغيزيا 40.304 مليون ولبيلاروسيا 9.650 مليون دولار.

بالمقابل بيّن مدير المكتب أن واردات إيران من دول الاتحاد بلغت بالفترة المذكورةـ 5,696,847 طنا بقيمة 3.336.204 مليار دولار بنمو كمي 37 بالمئة وسعري 31 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة (2022).

ولفت كلزاري إلى استيراد إيران سلعا من كل من روسيا بقيمة 3.071 مليار دولار، كازاخستان 146.866 مليون دولار وبيلاروسيا 94.604 مليون وقرغيزيا 15.033 مليون وأرمينيا 9.045 مليون دولار.

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