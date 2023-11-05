شهر على عدوان إسرائيلي همجي أوقع آلاف الضحايا، لكنه تكبد خسائر موجعة

هنا ارتكب الاحتلال الاسرائيلي ولا يزال مئات المجازر.. هنا سويت مربعات سكنية بمن فيها بالارض في وجه لوحشية "اسرائيل" ضد الفلسطينيين على مدى تاريخها المؤقت، حتى وصل الاجرام الى حد الاعلان صراحة بامكانية استخدام قنبلة نووية لانهاء غزة تماما، بعدما مرغت مقاومتها انوف جيشهم واذلتهم فجر السابع من اوكتوبر.

وامام سلة اهداف وضعها جيش الاحتلال ضد غزة، اثر عملية طوفان الاقصى، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لمحاولات تراها بائسة من اجل استعادة بعض من هيبة مصطنعة حطمتها المقاومة الفلسطينية على ارض غزة وفي غلافها.

فالدبابات التي ارسلها جيش الاحتلال لتعقب المقاومين اصبحت هدفا سهلا لهم، في صورة ربما ستغزو كليات الاركان العسكرية في العالم، بين جيش مجهز باحدث التقنيات وبين مقاومين عقدوا العزم على تلقين العدو مزيد من الدروس.

وحتى الآن فإن الاحتلال مازال يتكبد خسائر كبيرة وغير مسبوقة، وسجل مقتل اكثر من الف وخمسمئة منهم أكثر من ثلاثمئة واربعين بين ضابط وجندي، ويسقط في كمائن وحرب شوارع طاحنة في غزة، كما أظهرت مقاطع بثتها كتائب القسام لآليات الاحتلال.

ومع استمرار العدوان، فإن معظم المستشفيات والمراكز الصحية توقفت عن العمل، بسبب استمرار القصف، والحرمان من الوقود الذي أخرج الكثير منها عن الخدمة.

وفي وقت لا يزال فيه الاسرى الاسرائيليون من مستوطنين وجنود في يد المقاومة، يبدو ان وعود نتنياهو قد وصلت الى طريق مسدود، بينما تواجه فيه قواته الغازية ارض غزة وضعا صعبا للغاية.

وفي الداخل الاسرائيلي يزداد الضغط السياسي على نتنياهو، الذي ظهر جليًا في الفترات السابقة، حينما خرج الآلاف من المتظاهرين المناهضين له، مطالبين بسرعة استعادة المختطفين، بحسب تعبيرهم.

وكما ذكرت شبكة 'سي إن إن' أن الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن حذروا خلال محادثاتهم مع مسؤولين إسرائيليين من أنه سيصبح من الصعب على تل ابيب تحقيق 'أهدافها العسكرية' في غزة مع اشتداد الغضب العالمي من استهداف المدنيين. لكنهم في الوقت نفسه، لا يزالون يرفضون اي وقف لاطلاق النار، ويواصلون دعم كيان الاحتلال بشتى انواع القنابل الفتاكة لقتل المدنيين، بينما جيران غزة صامتون وحتى لم يبادروا الى فتح حدودهم امام تعاظم الكارثة الانسانية، جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي الذي انهى شهره الاول.