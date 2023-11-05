استشهاد 53 من أئمة المساجد والخطباء بغارات إسرائيلية على غزة

العالم - فلسطين

وجاء في بيان الوزارة: "53 شهيدا من أئمة المساجد والخطباء ومحفظي القرآن، وموظفي الأوقاف قتلوا في استهدافات صهيونية غادرة مع عوائلهم وهم آمنون في بيوتهم".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".

وكشف أن الوزارة تلقت 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.

وأكد أن المنظومة الصحة في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.