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أميرعبداللهيان: إجماع الرأي العام العالمي ضد الصهاينة لا رجعة فيه

أميرعبداللهيان: إجماع الرأي العام العالمي ضد الصهاينة لا رجعة فيه
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

علق وزير الخارجية الإيراني على تجمع الملايين من الشعب الإندونيسي دعما لفلسطين، وقال إن إجماع الرأي العام العالمي ضد الصهاينة لا رجعة فيه.

العالم - إيران

وعلق حسين أميرعبداللهيان في تغريدة على منصة "إكس" على التجمع الحاشد للشعب الإندونيسي دعما لفلسطين، وقال: التجمع المليوني والرائع للإندونيسيين دعما لفلسطين والخطاب الشجاع الذي ألقته السيدة ريتنو مارسودي وزيرة خارجية هذا البلد في هذه المراسم يستحق الثناء.

وأضاف: إن الإجماع الذي تشكل في الرأي العام العالمي ضد الصهاينة لا رجعة فيه.. التحية لإندونيسيا، والتحية لجميع الضمائر الحية في العالم.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإندونيسيين، اليوم الأحد، دعما للشعب الفلسطيني في غزة وإدانة لجرائم الكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة.

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