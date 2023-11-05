بابا الفاتيكان: أناشدكم باسم الله أن توقفوا الحرب في غزة

العالم- فلسطين

وقال البابا فرانشيسكو، اليوم الأحد، أمام حشد في ساحة القديس بطرس عقب صلاة التبشير الملائكي "أواصل التفكير في الوضع الخطير في فلسطين و"إسرائيل"، حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم.. أناشدكم باسم الله أن تتوقفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار".

وأضاف "آمل أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تجنب تصعيد الصراع، وأن تتم مساعدة الجرحى، وأن تصل المساعدات إلى سكان غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدا".

وجدد بابا الفاتيكان دعواته لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف "لنفكر في الأطفال، جميع الأطفال المتورطين في هذه الحرب، في أوكرانيا وغيرها من الصراعات: بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم".

كما دعا البابا فرانشيسكو إلى فتح ممرات إنسانية، وقال: "إن حل الدولتين ضروري لإنهاء الحرب بين "إسرائيل" وحماس".