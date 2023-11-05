



المقاومة عاودت استهداف‏ ‏موقع الضهيرة بالصواريخ وقذائف المدفعية موقعة فيه إصابات مؤكدة. كذلك استهدفت بالصواريخ الموجهة‎ آلية عسكرية للجيش الصهيوني في موقع ‏بياض بليدا‎ مؤكدة وقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح، وفي نفس الموقع استهدفت المقاومة كذلك ‏تجمعا لجنود الإحتلال محققة فيه ‏إصابات.

وبالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة استهدف المقاومون ثكنة أفيفيم وموقعي جل الدير ومسكاف عام مدمرين قسماً من تجهيزاتها الفنية والتقنية.

وكانت المقاومة أعلنت عن استهداف مكمن لِجنود الاحتلال الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة لافتة الى تحقيق إصابات مؤكدة رداً على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية.

وسائل إعلام صهيونية كشفت عن إطلاق حزب الله قذائف و صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه 'افيفيم 'ومسكاف ومستوطنة 'يفتاح'، مشيرة الى وقوع إصابات والى دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.

وفيما تحدث إعلام الكيان عن إعتراض طائرة مسيرة دخلت من الأراضي اللبنانية، أفاد الإعلام اللبناني ومقاطع فيديو بقيام المقاومة بإسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء النبطية جنوبي لبنان.

وفيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف اطراف الضهيرة والبستان وخراج بلدة رامية ومنطقة قطمون جنوب بلدة رميش وغيرها من القرى اللبنانية الحدودية استهدف الجيش الإسرائيلي سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية 'كشافة الرسالة الإسلامية' في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان، وأدى الاعتداء إلى إصابة أربعة مسعفين وصفت إصاباتهم بالطفيفة والمتوسطة.

وأكد مسؤول مركز الدفاع المدني في الجمعية أن الاعتداء حصل أثناء تلبية المسعفين لنداء استغاثة لسحب جريحين استهدفتهما مسيّرة إسرائيلية بشكل مباشر ومتعمد.

هذا وزفت المقاومة الإسلامية ثلاثة شهداء جدد ارتقوا على طريق القدس، ليصل عدد شهداء المقاومة الإسلامية الى نحو 61 شهيدا منذ بدء العمليات.