مخبر: لا سبب يدفع الدول الحليفة للتجارة باستخدام عملة العدو

العالم - إيران

وأدلى مخبر بهذا التصريح اليوم الأحد، خلال اللقاء مع مانوئيل ماررو رئيس وزراء كوبا؛ حيث نوه بالمكانة السامية للرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو لدى الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم.

وفي إشارة إلى الجرائم المهولة والقتل الجماعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني داخل غزة، قال: إن هذه المجازر ترقى حتما إلى جرائم حرب وجرائم ضد ال؛نسانية؛ ولو كانت هناك محكمة دولية عادلة، لكانت قد تدخلت بشكل حاسم لمقاضاة هؤلاء المجرمين ووضع حد لممارساتهم الدموية.

وعلى صعيد العلاقات بين طهران وهافانا، أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية، على استعداد إيران للتعاون في مجلات الطاقة وإعادة تأهيل مصافي التكرير والتكنولوجيا الحديثة مع كوبا؛ داعيا إلى وضع خطط مشتركة بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران وهافانا.

إلى ذلك، اعتبر رئيس وزراء كوبا، علاقات بلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأواصر الشعبية بأنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة الكوبية، وقال في لقائه مخبر اليوم: إن مواقفنا وجهودنا الأساسية قائمة على توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وحول التطورات في قطاع غزة، قال ماررو : نحن منذ بدء الحرب أعلنا بشكل واضح وجليّ عن إدانتنا واستنكارنا لمجازر القتل في حق الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني، ونعتقد بأن ممارسات الصهاينة مع الفلسطينيين، هي بمثابة سلوك النازيين مع اليهود (خلال الحرب العالمية الثانية). وأكد على ضرورة التعاون بين البلدين لمنع استمرار هذه الجرائم.