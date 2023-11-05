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مشاهد لسلاح كتائب القسام ودكّها مواقع العدو

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

بثت كتائب القسام مشاهد لسلاح المدفعية اثناء الاستعداد والتمرين والاطلاق لقذائف الهاون وكيفية مواصلة استهداف مواقع العدو الاسرائيلي. 


شاهدوا الفيديو المرفق اعلاه..

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