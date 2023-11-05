خاجي في لقاء غروندبيرغ: أميركا تدير بالفعل المجازر في قطاع غزة

العالم - إيران

وخلال اللقاء الذي جمعه اليوم الأحد مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن اليمني هانس غروندبرغ قال علي أصغر خاجي: إن الأميركيين طلبوا منا عبر الرسائل العديدة التي بعثوها، إلى ممارسة ضبط النفس، لكنهم لم يلتزموا بذلك، وإنما إلى جانب توفير الدعم المالي والعسكري والسياسي (للصهاينة) أخذوا يديرون دفة الجرائم بشكل عملي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ونوه كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية في هذا اللقاء، إلى أهمية التطورات داخل قطاع غزة، إقليميا ودوليا، وأكد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فورا ووضع حد لجرائم التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني، ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وعودة إلى موضوع اليمن، دعا الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى، إلى بذل كافة الجهود لحل الأزمة سياسيا في هذا البلد، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لتسخير جميع الطاقات من أجل التوصل إلى هذا الهدف.

ووصف خاجي طبيعة المساعدات الإنسانية في اليمن، بأنها سجلت تراجعا من جراء الأزمات الاخرى، وبما يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية هناك؛ مؤكدا على منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية أن تأخذ ذلك على محمل الجد.