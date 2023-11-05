فوكس نيوز: مقتل 20 من جنود "إسرائيل" في كمين واحد!

العالم - فلسطين

وقال المراسل "لقد تعرضوا للتو لكمين وفقدوا أكثر من عشرين من جنودهم في كمين واحد".

هذا ورفض رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة ضد اهالي قطاع غزة.



وخلال زيارته لقاعدة رامون الجوية جنوبي الأرض المحتلة، قال نتنياهو انه لن يتم وقف اطلاق النار حتى يعود الاسرى الاسرائيليون. واوضح ان القتال سيستمر حتى يتم هزيمة المقاومة الفلسطينية، مشيرا الى ان هذه رسالته لمن وصفهم بالاعداء والاصدقاء. وكان نتنياهو قد رفض يوم الجمعة الموافقة على هدنة مؤقتة قبل إطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة.

من جهتها تواصل المقاومة الفلسطينية الرد على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بقصف تل أبيب والمستوطنات والمواقع الاسرائيلية برشقات صاروخية.

ووقعت انفجارات عنيفة في تل ايب بعد اطلاق رشقة صاروخية ثقيلة من غزة، ودوت صفارات الانذار في تل ابيب وضواحيها، فيما توجه الاسعاف الاسرائيلي الى المنطقة إثر تقارير عن سقوط صاروخ. من جهتها اعلنت كتائب القسام قصف تل أيب ردا على المجازر الاسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.