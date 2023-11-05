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الصين والإمارات تطلبان عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول غزة اليوم

الصين والإمارات تطلبان عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول غزة اليوم
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي بأن الصين والإمارات طلبتا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول الصراع الفلسطيني الصهيوني اليوم الاثنين.

العالم-فلسطين

وصرح المصدر: "الصين والإمارات طلبتا عقد جلسة يوم الاثنين الساعة 15:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في وقت سابق أن رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الصهيوني في قطاع غزة.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي تواصل نسف أي جهود لخفض التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الصهيوني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

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