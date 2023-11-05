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مفتي مصر: التهديد بقنبلة نووية على غزة يكشف تعطش إسرائيل لمزيد من القتل

مفتي مصر: التهديد بقنبلة نووية على غزة يكشف تعطش إسرائيل لمزيد من القتل
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

ندد مفتي مصر، شوقي علام، بشدة تصريحات وزير التراث بالحكومة الصهيونية عميحاي إلياهو، التي دعا فيها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة ووصفه بالتعطش إلى القتل.

العالم-مصر

وقال علام في بيانه مساء الأحد: "إن هذه التصريحات غير المسؤولة تعكس تعطش الكيان الصهيوني إلى مزيد من سفك دماء الأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

واستنكر ما يقوم به "الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان".

وتابع: "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي".

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