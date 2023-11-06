استهداف الصحافيين.. شرعة الاحتلال الصهيوني

لا غروة في ذلك، فسجل تاريخه في الاجرام طويل وفي طمس الحقائق وتغييبها، جرائم تمرّ من دون محاسبة، وعالم ما يسمى حرّاً في شغل عمّا يدين الكيان، وآفة اخبار هذا العالم روادها.

منذ بدء عملية طوفان الاقصى، والآلة الصهيونية تستهدف بشكل مباشر الصحافيين وتتبّع ادائهم وعملهم وكاميراتهم وكلمتهم وتعمل على استهدافهم بما فاق الـ14 شهيداً.

فما اسباب نهج كيان الاحتلال باستهداف الصحافيين؟

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

الصحافي والكاتب السياسي امين قمورية

الصحافية والكاتبة السياسية ثريا عاصي

الصحافي والكاتب السياسي داود رمّال



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