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برنامج نوافذ..

استهداف الصحافيين.. شرعة الاحتلال الصهيوني

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

لانهم شهود على الحق والحقيقة يستهدفون.. ولانهم يوثقون جرائم الاحتلال باتوا في مرمى نيرانه.. وعداد استهدافه للمراسلين والصحافيين في ارتفاع مستمر.

لا غروة في ذلك، فسجل تاريخه في الاجرام طويل وفي طمس الحقائق وتغييبها، جرائم تمرّ من دون محاسبة، وعالم ما يسمى حرّاً في شغل عمّا يدين الكيان، وآفة اخبار هذا العالم روادها.

منذ بدء عملية طوفان الاقصى، والآلة الصهيونية تستهدف بشكل مباشر الصحافيين وتتبّع ادائهم وعملهم وكاميراتهم وكلمتهم وتعمل على استهدافهم بما فاق الـ14 شهيداً.

فما اسباب نهج كيان الاحتلال باستهداف الصحافيين؟

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

الصحافي والكاتب السياسي امين قمورية

الصحافية والكاتبة السياسية ثريا عاصي

الصحافي والكاتب السياسي داود رمّال


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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