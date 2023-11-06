الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. وقفة تضامنية للصحفيين في ايران تنديدا بإستهداف الصحفيين في غزة

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

نظم ناشطون اعلاميون في ايران وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونددوا باستهداف الصحافيين وتهجير عوائلهم. واعتبر المشاركون ما يشهده القطاع من إجرام اسرائيلي يرتقي الى مذبحة حقيقية.

العالم - خاص بالعالم

عندما تخنق الكلمة وينكسر القلم وتتراكم الانقاض فوق عدسة الكاميرات، حينها يتيسر سرد مختلف بل تحريف الواقع، هذا ما كان يظنه المحتل الاسرائيلي حين تعمد استهداف الصحفيين في غزة، ولكنه خسئ.

وقالت الصحفية في قناة "هيسبان تي في" الايرانية، سمانه كجوئي، لمراسل قناة العالم: التعتيم الاعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام في الغرب هو مخز، بل ذهب البعض في هذه الصحف والقنوات التلفزيونية الى تحريف الحقيقة، ما يرتكب اليوم في غزة يرتقي الى مذبحة حقيقية وهنا يجب ان يتحلى الإعلام الغربي بقدر من الضمير.

تأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد العنف في غزة واستمرار المجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فالعدوان على غزة تجاوز حدوده ليصبح مأساة انسانية تحت انظار المجتمع الدولي.

روابط ذات صلة

حملة مقاطعة في مصر لمنتجات الدول الداعمة للكيان الاسرائيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية.. الاحتلال الصهيوني يسعى لتهجير الفلسطينيين من ارضهم

رئيسي: حماة "إسرائيل" شركاء في جريمة غزة

القسام تدمر 12 آلية إسرائيلية خلال اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال

فيديوغرافيك.. 30 يوما على طوفان الاقصى.. اداء متميز للمقاومة واسلحة جديدة

حصيلة العدوان على غزة

منذ فجر اليوم الاثنين.. سلسلة اعتقالات متواصلة في الخليل ورام الله والقدس المحتلة