شاهد.. وقفة تضامنية للصحفيين في ايران تنديدا بإستهداف الصحفيين في غزة

العالم - خاص بالعالم

عندما تخنق الكلمة وينكسر القلم وتتراكم الانقاض فوق عدسة الكاميرات، حينها يتيسر سرد مختلف بل تحريف الواقع، هذا ما كان يظنه المحتل الاسرائيلي حين تعمد استهداف الصحفيين في غزة، ولكنه خسئ.

وقالت الصحفية في قناة "هيسبان تي في" الايرانية، سمانه كجوئي، لمراسل قناة العالم: التعتيم الاعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام في الغرب هو مخز، بل ذهب البعض في هذه الصحف والقنوات التلفزيونية الى تحريف الحقيقة، ما يرتكب اليوم في غزة يرتقي الى مذبحة حقيقية وهنا يجب ان يتحلى الإعلام الغربي بقدر من الضمير.

تأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد العنف في غزة واستمرار المجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فالعدوان على غزة تجاوز حدوده ليصبح مأساة انسانية تحت انظار المجتمع الدولي.